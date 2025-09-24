Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Saran: "Eğlenerek keyif alarak şampiyon olacağız"

Olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlığa seçilen Sadettin Saran, Samandıra'da umut dolu mesajlar verdi... Saran, başarılı olmak için gece gündüz çalışacaklarını belirterek, Fenerbahçe'de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yeni dönemde hedeflerinin sadece sportif başarı değil, aynı zamanda camia içinde güçlü bir dayanışma ortamı kurmak olduğunu vurgulayan Saran "İnşallah hep beraber eğlene eğlene ve keyif alarak şampiyon olacağız. Birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz" diye konuştu.

