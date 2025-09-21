Semedo’dan öz eleştiri!

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Semedo maçtan sonra yaptığı açıklamada yanlışlıklarını iyi analiz etmeleri gerektiğini söyledi. Yıldız oyuncu, "İkinci yarı ortaya iyi bir oyun koyamadık. Herkesin aynaya bakması gerekir. Çok daha iyi yapabilmek adına düşünmeliyiz" dedi. Semedo böyle bir puan kaybı yaşamamaları gerektiğini ifade ederek, "Çok daha fazla savaşmamız gerekir. Bugünkü oyuna devam edersek işimiz zor. Kendimi çok kötü hissediyorum" diye konuştu.



Talisca hayal kırıklığı yaşatırken maçı şut atamadan tamamladı