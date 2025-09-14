Tedesco’dan Fenerbahçe’ye yeni futbol anlayışı

Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco Samandıra'da düzenlenen imza töreninde camiaya umut veren açıklamalarda bulundu. Hücum futbolunu benimsediğini vurgulayan Tedesco, Sarı-Lacivertli takımın oynayacağı sistem hakkında da net mesajlar verdi.

"Felsefemiz hücum yapmak olacak" diyen Tedesco, sözlerine şöyle devam etti: "Oyunu domine edeceğiz. Sadece topa sahip olmak değil, goller atıp tehlikeli pozisyonlar üretmemiz gerekiyor. Topa sahip olacağız ve çok atak yapacağız. Şiddetli pres yapacağız, topu hızlı geri kazanacağız."

Sistem tercihi hakkında da net konuşan genç teknik adam, takımın yapısına dikkat çekerek "Schalke'de de 3'lü oynayabileceğim bir takım vardı. Ancak takımdaki ofansif kalite ve güce bakıyorum, bu takım 4'lü oynamak için kurulmuş." dedi.

Stuttgart altyapısında uzun yıllar görev yaptığını ve orada da dörtlü savunmayı tercih ettiğini belirten Tedesco, Fenerbahçe'deki kadro yapısının da bu anlayışa uygun olduğunu vurguladı. İtalyan hoca, açıklamalarını "Birlikte olmalıyız" diyerek noktaladı.

BAHANELERE SIĞINMAM

Tedesco "Benden asla yeni geldim, zamana ihtiyacım var gibi cümleler duymayacaksınız. Hakem kararları hakkında konuşmayı gerçekten sevmiyorum. Asla bahaneler sunan biri değilim... Tartışamaya, şikayet etmeye gerek yok. İşimiz takıma odaklanmak." diye konuştu.

40 yaşındaki teknik adam, oyun dizilişine ilişkin geleceğe yönelik mesajlar verdi.