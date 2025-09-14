Galatasaray Eyüpspor’u 2-0 yenip 5’te 5 yaptı: Icardi 310 gün sonra golle döndü

Lider Galatasaray yoluna kayıpsız devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 yenerek 5'te 5 yaptı. 33. dakikada Eyüpspor'da Kerem Demirbay'ın uzun pasıyla Umut net bir gol şansı yakaladı. Ancak, Eren son anda ayak koydu ve topu kornere gönderdi. Galatasaray ilk yarıda gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

BARIŞ ALPER DİREĞE TAKILDI

66'da Icardi'nin ortasında Barış Alper kafayı vurdu. Eyüp kalecisi Felipe müthiş çıkardı. 2 dakika sonra Barış Alper Yılmaz'ın sert şutu direkten geri geldi. 73'te Galatasaray aradığı golü buldu. Ahmed Kutucu'nun içeri çevirdiği topta Icardi net bir vuruşla topa ağlara gönderdi: 0-1. 89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın asistinde Yunus Akgün, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla farkı 2'ye çıkarttı. 90+4'te Barış Alper kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Felipe gole izin vermedi. Aslan, Eyüpspor'u da geçerek puanını 15'e yükseltti.

310 GÜN SONRA 11E GOLLE DÖNDÜ

Aslan'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon oynanan Tottenham maçında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezonki Karagümrük maçında sahalara dönen Tangocu, Eyüpspor maçıyla 310 gün sonra 11'de başladı ve golünü attı.