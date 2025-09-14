Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat değişikliğiyle Kadıköy’de

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor bugün saat 19.00'da Kadıköy'de karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi Sarı- Lacivertliler, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Bordo-Mavililer'in ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle puanı 10. A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2025'te Almanya ile oynayacağı karşılaşmayla bu maçın saati aynıydı.

Ancak TFF bu sebepten dolayı maçın saatini değiştirdi. Ozan Ergün'ün yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den ekrana gelecek.