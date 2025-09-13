Galatasaray’da Okan Buruk’tan Eyüpspor öncesi kritik uyarı ve 3’lü savunma hazırlığı

PODCAST CANLI YAYIN
Milli ara sonrası Eyüpspor karşısına çıkacak Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, 30 Eylül’deki Liverpool maçı için oyun sistemini 3’lü savunmaya çevirmeye hazırlanıyor. Buruk, Eyüpspor maçı öncesi takıma “Frankfurt maçını unutun” uyarısında bulundu. Yeni transferler Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan ise ilk kez ilk 11’de sahada olacak.

Milli ara sonrası Süper Lig'de bugün Eyüpspor karşısına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 30 Eylül'deki Liverpool maçına özel olarak hazırlanıyor. Okan hocanın bu maçla birlikte oyun sistemini değiştireceği ve geçen sezon çok eleştiri alan 3'lü sisteme geri dönüş yapacağı öğrenildi. Galatasaray Sağlık Kurulu, Mauro Icardi'nin sakatlığının 10-15 gün içerisinde sona ereceğini düşünüyor. Okan hocanın, Icardi'nin tam olarak hazır hale gelmesiyle birlikte 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçında bu sezon ilk kez 3'lü savunmayı deneyeceği bildirildi.

GEÇEN SEZON DENENMİŞTİ
Cimbom'da Buruk'un Icardi ve Osimhen'in aynı anda sahada olmasını ve iki yıldızından da yararlanmak istediği öğrenildi. Galatasaray, geçen sezon oynanan AZ Alkmaar maçına 3'lü savunmayla çıkmış ve sahadan 4-1 yenilgiyle ayrılmıştı. Yine Süper Lig'de geçen sezon Çaykur Rizespor maçta aynı sistem denenmişti.

YENİLER İLK 11'DE

Bugün oynanacak Eyüpspor maçının özel bir anlamı olacak. Yeni transferlerden Wilfried Singo ilk kez 11'de olacak. Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ın da bugün ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkması bekleniyor.

TAKIMA DEV UYARI!

Okan Buruk, Eyüp sınavı öncesi takımla toplantı yaptı. Başarılı hoca, "Frankfurt maçını unutun. Eyüp'ü düşünün." dedi.

