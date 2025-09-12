Galatasaray taraftarları Frankfurt biletleri için yoğun arayışta

Galatasaraylı taraftarlar takımlarının 18 Eylül'de deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçı için bilet arayışlarına devam ediyor. Alman basını da Sarı-Kırmızılı taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiğini yazdı. Haberde, "Galatasaray'ın binlerce taraftarı, Frankfurt deplasmanına bilet arıyor. Normal koltuklar en az 900 euro. Bloğa bağlı olarak fiyat hızla 2.500 euroya kadar çıkabiliyor. Frankfurt yönetimi, Galatasaray taraftarlarına karşı önlem almaya çalışıyor, bunun için hukuk bürosuyla anlaştılar." ifadelerine yer verildi.

