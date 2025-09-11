SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor’a Onana sürprizi: Fenerbahçe derbisinde Ederson’la karşı karşıya gelecek

İki sezon önce Şampiyonlar Ligi finalinde İnter ve Manchester City’nin kalesini koruyan Onana ve Ederson’u pazar günü Kadıköy’de izleyeceğiz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Eylül 2025
Trabzonspor’a Onana sürprizi: Fenerbahçe derbisinde Ederson’la karşı karşıya gelecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor, Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. 29 yaşındaki eldivenin bugün Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Tecrübeli kalecinin Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı mücadele etmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de ise kaleyi geçen sezon Manchester City forması giyen Ederson koruyacak.

Hafta sonu Manchester City-Manchester United derbisinde değil, Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde Ederson ve Onana'yı karşı karşıya göreceğiz. İki dünya yıldızı daha önce 2023 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmıştı. Onana, İnter'in Ederson ise City'nin kalesini korumuştu. 2024 yılında ise Manchester United ve Manchester City formalarıyla birbirlerine karşı mücadele ettiler. Geçen sezon ise yine Manchester derbisinde kale onlara emanetti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Trabzonspor'a karşı ilk maçına çıkacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Terör devleti İsrail Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Takas Bank
OVP’den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Trump ve İsrail destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk’e silahlı saldırı! ABD başkanından ilk açıklama | İşte vurulma anı
Gürsel Tekin’den 32 kişilik İl binasına girecek CHP’liler listesi! Hangi isimler veto yedi? Özgür Çelik detayı
Türk Telekom
CHP’li İBB’den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili’nden itiraz: Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır
CHP’li Antalya BB’nin Kent Lokantası rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek’in akçeli işleri
2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA’sını vurdu | Trump’tan dikkat çeken mesaj: İşte başlıyoruz...
Trabzonspor’un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Togg bayilik ve ikinci el hamlesiyle Avrupa pazarında iddialı: Almanya’dan sonra sıra Fransa ve İtalya’da
Atletico Madrid Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün’ü yakın takibe aldı
Akıl unutur kalp unutmaz | atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı’nın ilk tanıtımı yayınlandı!
Birinci Siyonizm Kongresi’nden Kürt-Yahudi Kongresi’ne! 158 yıl geçse de amaç aynı: Arz-ı Mev’ud ittifakının nihai hedefi Türkiye
Derin Amerika ve MOSSAD’dan Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan tehdidi! CIA’ci Rubin İsrail’e İstanbul’u vur dedi: NATO onları korumaz
İsrail’in Katar’a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! ABD basını yazdı: Hamas’a uyarı Ankara’dan | Perde arkasında neler var?
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli yakalandı! Gözaltı listesi ortaya çıktı