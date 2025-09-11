Trabzonspor’a Onana sürprizi: Fenerbahçe derbisinde Ederson’la karşı karşıya gelecek

Trabzonspor, Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. 29 yaşındaki eldivenin bugün Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Tecrübeli kalecinin Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı mücadele etmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de ise kaleyi geçen sezon Manchester City forması giyen Ederson koruyacak.

Hafta sonu Manchester City-Manchester United derbisinde değil, Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde Ederson ve Onana'yı karşı karşıya göreceğiz. İki dünya yıldızı daha önce 2023 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmıştı. Onana, İnter'in Ederson ise City'nin kalesini korumuştu. 2024 yılında ise Manchester United ve Manchester City formalarıyla birbirlerine karşı mücadele ettiler. Geçen sezon ise yine Manchester derbisinde kale onlara emanetti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Trabzonspor'a karşı ilk maçına çıkacak.