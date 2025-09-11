Beşiktaş’tan İsmail Yüksek için 10 milyon euroluk teklif: Fenerbahçe reddetti

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak için yaptığı teklif ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın ezeli rakibine İsmail Yüksek için 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı ancak bu teklifin geri çevrildiği öğrenildi.

Beşiktaş, Cengiz Ünder'den sonra İsmail Yüksek'i de transfer etmek istedi ancak yönetim tepkilerden de çekindiği için bu transfere izin vermedi. Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun da milli oyuncunun ayrılığına onay vermediği bildirildi. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.