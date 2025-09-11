SON DAKİKA
Beşiktaş, Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki sağ beki kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah- Beyazlılar oyuncu ile 2+1 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.

Giriş Tarihi :11 Eylül 2025
Beşiktaş Gökhan Sazdağı’yı kadrosuna kattı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle takımdaki yerli rotasyonunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattı. 30 yaşındaki sağ bekin kulübü de transfer için Beşiktaş ile anlaştıklarını duyurdu.

Siyah- Beyazlılar'ın Gökhan için Kayserispor'a 1,5 milyon euro ödeyeceği, bu rakamın da 3 taksitte verileceği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar 2+1 yıllık kontrat imzalayan Gökhan'ın transferiyle ilgili "Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Kayserispor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu imza sonrası, "Rakipken imrenerek baktığımız, dünyanın en iyi taraftar gruplarından birine sahip olan seyircimizin önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu dün yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Hazır olan Gökhan'ın Başakşehir maçında forma giymesi bekleniyor.

