Trabzonspor sağ bek transferi için Taha Şahin’e yöneldi

Trabzonspor'da transferin son günleri yaklaşırken büyük bir hareketlilik yaşanıyor... Bordo-Mavililer'de mevcut sağ bek Wagner Pina sakatlığı nedeniyle hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Hem bu sakatlık hem de Pina'ya alternatif olacak oyuncu avına çıkan Trabzonspor, Çaykur Rizespor'un yıldızına gözünü dikti.

Bordo-Mavililer, Karadeniz ekibinin 24 yaşındaki sağ beki Taha Şahin'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Çaykur Rizespor Yönetimi, Taha için 2.5 milyon Euro istiyor. Trabzonspor ise Ozan Tufan+250 bin Euro önerdi. Yıldız oyuncu, bu sezon 3 maçta forma giydi. Gol ve asist üretemedi. Geçen sezon ise 37 maçta 9 asiste imza attı.