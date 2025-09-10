PODCAST CANLI YAYIN
Trabzonspor sağ bek transferi için Taha Şahin'e yöneldi

Fenerbahçe derbisi öncesi Wagner Pina’nın sakatlığıyla sarsılan Trabzonspor, Çaykur Rizespor’un 24 yaşındaki sağ beki Taha Şahin için girişimlere başladı. Bordo-Mavililer, Ozan Tufan ve 250 bin Euro teklif etti; Rizespor ise 2.5 milyon Euro talep ediyor.

Giriş Tarihi :10 Eylül 2025
Trabzonspor'da transferin son günleri yaklaşırken büyük bir hareketlilik yaşanıyor... Bordo-Mavililer'de mevcut sağ bek Wagner Pina sakatlığı nedeniyle hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Hem bu sakatlık hem de Pina'ya alternatif olacak oyuncu avına çıkan Trabzonspor, Çaykur Rizespor'un yıldızına gözünü dikti.

Bordo-Mavililer, Karadeniz ekibinin 24 yaşındaki sağ beki Taha Şahin'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Çaykur Rizespor Yönetimi, Taha için 2.5 milyon Euro istiyor. Trabzonspor ise Ozan Tufan+250 bin Euro önerdi. Yıldız oyuncu, bu sezon 3 maçta forma giydi. Gol ve asist üretemedi. Geçen sezon ise 37 maçta 9 asiste imza attı.

İsrail’in saldırısı sonrası Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü! Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti’nin ve halkının yanında
Terör devleti İsrail’in derdi ateşkes değil! Doha’da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD’yi yalanladı: Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler
Genç çiftlere 250 bin TL faizsiz evlilik kredisi! Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ekimde başlıyor
CHP’li Özgür Özel 9 Eylül’den 2 gün önce İngiliz FT’ye Türkiye’yi şikayet etti!
Küresel Sumud Filosu’na bir İHA saldırısı daha! Aktivistler kararlı: Saldırılarla yılmayacağız
CHP’ye Özlem Vural Gürzel şoku! Zehir zemberek sözler sonrası Beykoz Belediye Başkan Vekili istifa etti!: Hakaret ve psikolojik baskılarla karşı karşıyayım
24 yıl sonra yarı finaldeyiz! Türkiye - Polonya: 91-77 | MAÇ SONUCU
OVP’den çalışma hayatına dev reformlar: Asgari gelir garantisi, tamamlayıcı emeklilik, esnek çalışma modeli geliyor
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90’lık Hikmet Çetin’e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
Domenico Tedesco İstanbul’a geldi! Fenerbahçe KAP’a bildirdi
Dizi atv’de izlenir: En iyilerle sizlerle... Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım tanıtım filminde bir araya geldi
CHP’de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: Ulan FETÖ’cü yavşak
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu’nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu’na çevrildi: Ben Kemal geliyorum hazırlığı
CHP’de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova’da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | DEAŞ’ı yeniden harekete geçirdiler
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi