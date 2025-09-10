PODCAST CANLI YAYIN
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş tarafından karşılandı

Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Samandıra’da ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray’daki gerilim sonrası iki futbolcunun samimi karşılaşması dikkat çekti. Mert Hakan, “Sen ben yok, Fenerbahçe var. Allah utandırmasın” mesajıyla birlik çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi :10 Eylül 2025
F.Bahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu, Samandıra'ya ayak bastı. Sarı-lacivertli takımda ilk idmanına çıkan yıldız futbolcunun Galatasaray'da oynarken gerilim yaşadığı Mert Hakan Yandaş'la ilk buluşması merakla bekleniyordu.

ALLAH UTANDIRMASIN

Kerem'i ilk karşılayan isim kaptan Mert Hakan oldu. İki futbolcunun sıcak görüntüleri dikkat çekti. Mert Hakan yaptığı paylaşımda, "Sen ben yok, Fenerbahçe var. Hayırlı olsun. Kazasız belasız inşallah. Allah utandırmasın." diyerek buzların eridiğini gösterdi.

