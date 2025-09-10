Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş tarafından karşılandı

F.Bahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu, Samandıra'ya ayak bastı. Sarı-lacivertli takımda ilk idmanına çıkan yıldız futbolcunun Galatasaray'da oynarken gerilim yaşadığı Mert Hakan Yandaş'la ilk buluşması merakla bekleniyordu.

ALLAH UTANDIRMASIN

Kerem'i ilk karşılayan isim kaptan Mert Hakan oldu. İki futbolcunun sıcak görüntüleri dikkat çekti. Mert Hakan yaptığı paylaşımda, "Sen ben yok, Fenerbahçe var. Hayırlı olsun. Kazasız belasız inşallah. Allah utandırmasın." diyerek buzların eridiğini gösterdi.