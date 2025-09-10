PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe’de Tedesco dönemi resmen başlıyor

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğunu Domenico Tedesco’ya emanet etti. Başkan Ali Koç’un tercihiyle göreve getirilen 38 yaşındaki İtalyan teknik adamla bugün 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Genç yaşında dikkat çeken bir kariyere sahip olan Tedesco, ilk sınavına pazar günü Trabzonspor karşısında çıkacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Eylül 2025
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi resmen başlıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Jose mourinho ile yollarını ayıran ve 10 günü aşkın süredir teknik adam arayan F.Bahçe'de belirsizlik sona erdi. Kanarya, Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmeye karar verdi ve yeni hocasını KAP'a bildirdi. Yerli olarak sadece İsmail Kartal'la görüşen sportif direktör Devin Özek ayrıca Ange Postecoglou, Edin Terzic, Luciano Spalletti, Marco Rose ve Sebastian Hoenes ile masaya oturdu.

Dün sabah itibariyle masasında İsmail Kartal ve Tedesco olan Başkan Ali Koç, tercihini 38 yaşındaki İtalyan hocadan yana kullandı. Bu gelişme üzerine Özek hemen Almanya'ya gitti ve son prosedürleri halletmek için Tedesco ile masaya oturdu ve ikili İstanbul'a geldi. Bugün genç teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Kariyerine 28 yaşındayken Bundesliga 2 ekibi Aue'de başlayan Tedesco ardından sırasıyla Schalke, Spartak Moskova, Leipzig ve son olarak Belçika milli takımında görev yaptı. Ön alan baskısı ve hızlı oyunu seven yapısı ile ön plana çıkan Tedesco, ilk sınavına pazar günü Trabzonspor karşısında çıkacak.

KARİYERLERİNDEN SATIR BAŞLARI

18 yaşındayken Mercedes'te iyi bir pozisyonda çok iyi bir maaşla iş teklif aldı ama Stuttgart U17 takımını seçti.
UEFA pro lisans kursunu Julian Nagelsman'ın önünde 1. olarak bitirdi.
İngilizce, Almanca ve İspanyolca'yı ana dili gibi konuşabiliyor.
28 yaşındayken Bundesliga 2 takımı Aue'nin başına geçti. Bitime 11 hafta kala düşmesine kesin gözüyle bakılan Aue'yi ligde tuttu.
1 yıl sonra Schalke'yi Bundesliga'da ikinci yaptı.
2019'da ŞL son 16 turunda M.City önündeki 7-0'lık yenilgi sonrası Schalke'den gönderildi.
Ekim ayında Spartak Moskova'ya gitti. 1.5 yıl sonra yollar ayrıldı.
2021-22 sezonunda 11. sıradaki Leipzig'le anlaştı. Takımına Almanya kupasını kazandırdı. Ligde de 4. yaptı.
2023 yılının şubat ayında Belçika milli takımının başına geçti... Ancak Euro 2016'de son 16'da eleniş ve Uluslar Ligi'ndeki kötü sonuçların başta Courtois olmak üzere ardından takımın yıldızları kazan kaldırdı. Ve Belçika kariyeri de son buldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’in saldırısı sonrası Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü! Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti’nin ve halkının yanında
Terör devleti İsrail’in derdi ateşkes değil! Doha’da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD’yi yalanladı: Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler
Takas Bank
Genç çiftlere 250 bin TL faizsiz evlilik kredisi! Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ekimde başlıyor
CHP’li Özgür Özel 9 Eylül’den 2 gün önce İngiliz FT’ye Türkiye’yi şikayet etti!
Küresel Sumud Filosu’na bir İHA saldırısı daha! Aktivistler kararlı: Saldırılarla yılmayacağız
CHP’ye Özlem Vural Gürzel şoku! Zehir zemberek sözler sonrası Beykoz Belediye Başkan Vekili istifa etti!: Hakaret ve psikolojik baskılarla karşı karşıyayım
OVP’den çalışma hayatına dev reformlar: Asgari gelir garantisi, tamamlayıcı emeklilik, esnek çalışma modeli geliyor
24 yıl sonra yarı finaldeyiz! Türkiye - Polonya: 91-77 | MAÇ SONUCU
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90’lık Hikmet Çetin’e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
Domenico Tedesco İstanbul’a geldi! Fenerbahçe KAP’a bildirdi
Dizi atv’de izlenir: En iyilerle sizlerle... Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım tanıtım filminde bir araya geldi
CHP’de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: Ulan FETÖ’cü yavşak
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu’nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu’na çevrildi: Ben Kemal geliyorum hazırlığı
CHP’de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi
Fenerbahçe’ye Portekiz’den bir yıldız daha! Kerem’in ardından...