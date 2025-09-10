Fenerbahçe’de Tedesco dönemi resmen başlıyor

Jose mourinho ile yollarını ayıran ve 10 günü aşkın süredir teknik adam arayan F.Bahçe'de belirsizlik sona erdi. Kanarya, Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmeye karar verdi ve yeni hocasını KAP'a bildirdi. Yerli olarak sadece İsmail Kartal'la görüşen sportif direktör Devin Özek ayrıca Ange Postecoglou, Edin Terzic, Luciano Spalletti, Marco Rose ve Sebastian Hoenes ile masaya oturdu.

Dün sabah itibariyle masasında İsmail Kartal ve Tedesco olan Başkan Ali Koç, tercihini 38 yaşındaki İtalyan hocadan yana kullandı. Bu gelişme üzerine Özek hemen Almanya'ya gitti ve son prosedürleri halletmek için Tedesco ile masaya oturdu ve ikili İstanbul'a geldi. Bugün genç teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Kariyerine 28 yaşındayken Bundesliga 2 ekibi Aue'de başlayan Tedesco ardından sırasıyla Schalke, Spartak Moskova, Leipzig ve son olarak Belçika milli takımında görev yaptı. Ön alan baskısı ve hızlı oyunu seven yapısı ile ön plana çıkan Tedesco, ilk sınavına pazar günü Trabzonspor karşısında çıkacak.

KARİYERLERİNDEN SATIR BAŞLARI

18 yaşındayken Mercedes'te iyi bir pozisyonda çok iyi bir maaşla iş teklif aldı ama Stuttgart U17 takımını seçti.

UEFA pro lisans kursunu Julian Nagelsman'ın önünde 1. olarak bitirdi.

İngilizce, Almanca ve İspanyolca'yı ana dili gibi konuşabiliyor.

28 yaşındayken Bundesliga 2 takımı Aue'nin başına geçti. Bitime 11 hafta kala düşmesine kesin gözüyle bakılan Aue'yi ligde tuttu.

1 yıl sonra Schalke'yi Bundesliga'da ikinci yaptı.

2019'da ŞL son 16 turunda M.City önündeki 7-0'lık yenilgi sonrası Schalke'den gönderildi.

Ekim ayında Spartak Moskova'ya gitti. 1.5 yıl sonra yollar ayrıldı.

2021-22 sezonunda 11. sıradaki Leipzig'le anlaştı. Takımına Almanya kupasını kazandırdı. Ligde de 4. yaptı.

2023 yılının şubat ayında Belçika milli takımının başına geçti... Ancak Euro 2016'de son 16'da eleniş ve Uluslar Ligi'ndeki kötü sonuçların başta Courtois olmak üzere ardından takımın yıldızları kazan kaldırdı. Ve Belçika kariyeri de son buldu.