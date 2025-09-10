PODCAST CANLI YAYIN
Cengiz Ünder: "Sergen Yalçın bana her zaman inandı, sahada olmak için sabırsızlanıyorum"

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder, hocası Sergen Yalçın'a teşekkür etti. 28 yaşındaki futbolcu, "Bu tarz hocalarla kendimi güvende hissediyorum." diyerek taraftarlara en kısa sürede sahaya dönme mesajı verdi.

Giriş Tarihi :10 Eylül 2025
Cengiz Ünder: Sergen Yalçın bana her zaman inandı, sahada olmak için sabırsızlanıyorum

Cengiz Ünder, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalar yaptı. Ünder, "Sergen Yalçın'a öncelikle çok teşekkür ederim. Her zaman bana inanan bir hoca oldu. Ben de bu tarz hocalarla olduğum zaman kendimi daha farklı hissediyorum. Daha güvende hissediyorum. Çünkü bana sorumluluk veriyor." dedi. Cengiz Ünder, "Bir an önce sahada olmak istiyorum" diyerek taraftarlara mesaj yolladı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder, Başkan Serdal Adalı ile objektiflere poz verdi. 28 yaşındaki oyuncu 11 numaralı formayı giyecek.

