Cengiz Ünder: "Sergen Yalçın bana her zaman inandı, sahada olmak için sabırsızlanıyorum"

Cengiz Ünder, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalar yaptı. Ünder, "Sergen Yalçın'a öncelikle çok teşekkür ederim. Her zaman bana inanan bir hoca oldu. Ben de bu tarz hocalarla olduğum zaman kendimi daha farklı hissediyorum. Daha güvende hissediyorum. Çünkü bana sorumluluk veriyor." dedi. Cengiz Ünder, "Bir an önce sahada olmak istiyorum" diyerek taraftarlara mesaj yolladı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder, Başkan Serdal Adalı ile objektiflere poz verdi. 28 yaşındaki oyuncu 11 numaralı formayı giyecek.