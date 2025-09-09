Trabzonspor Andre Onana transferinde mutlu sona yaklaştı

Süper Lig'in dev ekiplerinden Trabzonspor, uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız kaleci Andre Onana ile anlaşmaya vardı. Kamerunlu file bekçisinin Türkiye'ye geliş tarihi de netlik kazandı. 28 yaşındaki Onana'nın, Trabzonspor'da Manchester United'daki maaşına eş değer bir ücret alacağı, bunun yanı sıra kulübün ek primler ve imza parası ödeyeceği bildirildi.

Transferin bu hafta içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Onana'nın, şu anda Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Tecrübeli kalecinin Bordo-Mavili formayla yeni bir döneme başlayacağı transfer, Süper Lig camiasında büyük heyecan yarattı. Trabzonspor, Onana transferiyle kalesinde dünya çapında bir yıldız ismi takımda bulunduracak.