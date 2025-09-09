Sultanlar Dünya İkincisi: Tarih Yazdılar

Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde, Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya voleybolunun devlerinden İtalya'ya 3-2 yenilerek muhteşem bir mücadele ortaya koydu ve turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamladı. Milli takım, zorlu rakipler karşısında yılmadan ve inançla mücadele ederek Türk spor tarihinde unutulmaz bir sayfa açtı.

Bu büyük başarı, takımın azmi, disiplinli çalışması ve yüksek performansının en somut kanıtı oldu. Yurda dönen Sultanlar'ın hocası Daniele Santarelli "Takımımla ve bizimle birlikte olan herkesle gurur duyuyorum. Turnuvada çok emek verdik." diyerek inanılmaz mücadeleyi özetledi.

TARİH YAZAN EKİPTEYİM

Kaptan Eda Erdem Dündar "Tarih yazan ekibin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu takımın önünün daha çok açık olduğuna inanıyorum. Tüm ülkeye destekleri için çok teşekkürler." diye konuştu.