Beşiktaş’tan Real Madrid’e Asencio hamlesi

Kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fichajes'de yer alan haberde Beşiktaş'ın 22 yaşındaki İspanyol savunmacı Raul Asencio için Real Madrid'e kiralama teklifi yaptığını öne sürüdü.

Haberde İspanyol devinin de teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi. Real Madrid'in transfere onay vermesi durumunda sezon sonunda kontratı sona erecek Asencio'nun sözleşmesini uzatıp Beşiktaş'a kiralayacağı da gelen bilgiler arasında.