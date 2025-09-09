PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş Cengiz Ünder’i kiralık olarak kadrosuna kattı

Siyah-Beyazlılar’ın Fenerbahçe’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz, ”Hayallerimi gerçekleştirmek adına büyük bir adım atıyor, herkesin bildiği Cengo’yu tekrar göstermek için yeni bir başlangıç yapıyorum.” dedi.

Giriş Tarihi :09 Eylül 2025
Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. Taraflar arasında yapılan kontratta satın alma opsiyonunun da bulunduğu ve bu rakamın 6 milyon euro olduğu öğrenildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, "Kariyerimin yeni sayfasına geçerken önceden olduğu gibi kulağım yine tüm dedikodulara kapalı. Hayallerimi gerçekleştirmek adına büyük bir adım atıyor, herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstermek için yeni bir başlangıç yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da yorumculuk yaptığı dönemde Cengiz Ünder için, "Cengiz gibi bir oyuncu yok oldu. Cengiz'i ver bana, bir ayda ligin yıldızı yapayım." demişti.

