Galatasaray’dan geleceğe yatırım: Stroeykens için temas başladı

Cimbom’un Anderlecht’in 10 numarası Mario Stroeykens için harekete geçti. Sarı-Kırmızılı Yönetim, transferi bitirmek için şartları zorluyor...

Giriş Tarihi :05 Eylül 2025
Galatasaray'dan sürpriz hamle... Bu sezon kadrosuna önemli yıldızları katan Cimbom, Anderlecht'in genç yıldızı Mario Stroeykens'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, geleceğin yıldızı olarak gösterilen Belçikalı 10 numarayı kadrosuna katarak yatırım transferi yapmayı planlıyor. Galatasaray kurmaylarının, Stroeykens için Anderlecht yönetimi ile temasa geçtiği ve transferin şartlarının da masaya yatırıldığı öğrenildi.

Belçikalı 10 numara Stroeykens'i Galatasaray dışında İspanyol ve İtalyan kulüpleri de kadrosuna katmayı planlıyor. 2021 yılından beri Anderlecht'te forma giyen Mario Stroeykens'in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray, piyasa değeri 12 milyon Euro olan genç yıldızın transferini makul bir bonservis bedeliyle bitirmek istiyor. Bu sezon 9 maçta forma giyen genç yıldız, gol ve asist üretemedi. Belçika Milli Takımı'nda 12 kez görev alan Stroeykens, Anderlecht'te 141 maçta 16 gol ve 15 asiste imza attı.

