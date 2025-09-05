Başkan Erdoğan Gürcistan galibiyeti sonrası A Milli Takımı telefonla arayıp tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden A Milli Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ve Hakan Çalhanoğlu ile konuştu.

TEK TEK KUTLADI

Sergilemiş oldukları başarılı performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü Vincenzo Montella'yı ve futbolcularımızı kutlayan Başkan Erdoğan, İspanya ile karşılaşacakları maç için başarı dileklerini iletti.

Ay-Yıldızlılar da vermiş olduğu destekten ötürü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.