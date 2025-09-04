Trabzonspor Benjamin Bouchouari transferini tamamladı

Trabzonspor orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavililer uzun süredir gündeminde yer alan Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari'yi kadrosuna kattı. Fırtına, 23 yaşındaki oyuncu için Saint Etienne'e 4 milyon euro bonservis bedeli+bonus ödeyecek. 4+1 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağ- lanan futbolcu dün İstanbul'a geldi. Bouchouari'nin bugün sözleşme imzalaması bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin çok istediği isimlerden biri olan Faslı futbolcu, geçen sezon Fransız ekibi ile 26 maça çıkıp 1 gol attı.