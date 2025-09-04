Montella: “Gürcistan zor rakip ama 3 puan için buradayız”

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Gürcistan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam,"Gürcistan önemli hücum silahlarına sahip bir takım. Kendi sahalarında etkili oynuyorlar. Ancak biz de buraya 3 puan için geldik. Zor bir maç olacak. Takımıma güveniyorum. Umarım galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz." diye konuştu.

HASRETİ BİTİRMEK İSTİYORUZ

Deneyimli teknik adam,"2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne zor bir maçla başlayacağız. Takımım maça hazır. İyi bir oyun ve sonuçla evimize dönmek istiyoruz."dedi.

Montella,"Türkiye uzun bir süredir Dünya Kupası'na katılamıyor. Ben ve ekibim bunun farkındayız ve bu hasreti dindirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Montella, İspanya maçı ile ilgili de,"Maç maç bakıyoruz. Gürcistan'a odaklandık." dedi.