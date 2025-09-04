Fenerbahçe orta saha transferinde Braga’dan Rodrigo Zalazar’ı istiyor

Geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson transferlerini arka arkaya tamamlayan Fenerbahçe, son transferini orta sahaya yapmak istiyor. Kanarya, Braga forması giyen Rodrigo Zalazar'ı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncu, 2023-2024 sezonunda 6 milyon Euro karşılığında Schalke'den Braga'ya transfer olmuştu.

26 yaşındaki Uruguaylı orta saha, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde 19 maça çıktı ve 4 gol 5 asist üretmeyi başardı. 1.78 bo

yundaki oyuncu, Avrupa Ligi Elemeleri'nde ise 6 maçta 3 gol atarak Braga'nın Avrupa Ligi'ne katılmasında büyük pay sahibi olmuştu.