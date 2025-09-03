Umut Dilek şov yaptı 12 Bingölspor turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı dün başladı. A Spor'dan yayımlanan açılış mücadelesinde 12 Bingölspor, Mardin 1969 Spor'u Umut Dilek'in golleriyle 3-0 yenerek bir üst tura yükselmeyi başardı.

Yeşil-beyazlı ekip, 30. dakikada Umut Dilek'in kaydettiği golle öne geçti. Bingöl temsilcisi, 41. dakikada yine Umut Dilek'in ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti. 12 Bingölspor, 59. dakikada bir kez daha Umut Dilek'le ağları havalandırarak skoru 3-0 yaptı ve maçı kazandı.