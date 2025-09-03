Beşiktaş’tan Fenerbahçe’nin Cengiz Ünder hamlesi, Djiku Spartak Moskova yolunda

Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş, bir sürpriz transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Kara Kartal, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu Cengiz Ünder'i transfer etmek için harekete geçti. Yönetimin, Fenerbahçe'ye resmi teklifini sunduğu ve cevap beklediği bildirildi. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Siyah-Beyazlı formayı giymek için yıllık maaşında indirime gitmeye hazır olduğu bildirildi. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın da bu transferi çok istiyor.

DJIKU SPARTAK MOSKOVA'YA

Tecrübeli hoca, hızlı ve üretken bir kanat oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu belirtirken, Cengiz Ünder'in bu boşluğu doldurabilecek nitelikte olduğunu düşünüyor. 2023 yılında Marsilya'dan F.Bahçe'ye 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cengiz Ünder'in kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde beklentileri karşılayamadı. Eski günlerine dönmek için yeni bir sayfa açmak isteyen başarılı futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde 43 maçta görev aldı. 9 gol atarken 3 de asist yaptı. Bu arada Beşiktaş'ın istediği F.Bahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'nun S.Moskova ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.