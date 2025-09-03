PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’nin Cengiz Ünder hamlesi, Djiku Spartak Moskova yolunda

Beşiktaş, Fenerbahçe’nin sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder için resmi teklifte bulundu. Siyah-Beyazlılar, yeni teknik direktör Sergen Yalçın’ın da isteğiyle yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan, Fenerbahçe’nin Ganalı stoperi Alexander Djiku’nun Spartak Moskova ile anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Eylül 2025
Beşiktaş’tan Fenerbahçe’nin Cengiz Ünder hamlesi, Djiku Spartak Moskova yolunda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş, bir sürpriz transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Kara Kartal, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu Cengiz Ünder'i transfer etmek için harekete geçti. Yönetimin, Fenerbahçe'ye resmi teklifini sunduğu ve cevap beklediği bildirildi. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Siyah-Beyazlı formayı giymek için yıllık maaşında indirime gitmeye hazır olduğu bildirildi. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın da bu transferi çok istiyor.

DJIKU SPARTAK MOSKOVA'YA

Tecrübeli hoca, hızlı ve üretken bir kanat oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu belirtirken, Cengiz Ünder'in bu boşluğu doldurabilecek nitelikte olduğunu düşünüyor. 2023 yılında Marsilya'dan F.Bahçe'ye 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cengiz Ünder'in kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde beklentileri karşılayamadı. Eski günlerine dönmek için yeni bir sayfa açmak isteyen başarılı futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde 43 maçta görev aldı. 9 gol atarken 3 de asist yaptı. Bu arada Beşiktaş'ın istediği F.Bahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'nun S.Moskova ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM’e konuştu: Biz gelmesek 2. Baro’dan heyet gelecek
CHP’de delege savaşlarında yeni skandal! Önce işe aldılar sonra delege yaptılar
ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE’ye 400 bin lira ödemişler
Emekliye 28.500 TL’ye varan promosyon: Bankaların yarışı başladı!
AK Parti MYK Başkan Erdoğan’ın liderliğinde toplandı! Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Gürsel Tekin’in CHP açıklaması tekrar gündem oldu! CHP’li Özel neden ihraç etti? Cevabı arşivden çıktı | Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
CHP’de İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüz’e CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası
Günlerdir ortada yoktu! Trump öldü iddialarının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı: Ölüm haberlerim yanlış ve sahtedir
ABD Başkanı Donald Trump duyurdu | Venezuela bağlantılı gemiye saldırı düzenlendi
İstanbul Kongresi’nin iptali sonrası CHP’den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz Takvim.com.tr’ye konuştu
Son dakika: CHP’nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı | Yeni il başkanı Gürsel Tekin’den ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması: SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir
Fenerbahçe’den altyapı ve düşük maliyetli transferlerden 95 milyon Euro gelir
CHP İstanbul İl Yönetimini görevden eden süreç... Takvim manşet manşet yazdı: Delege tezgahından KİPTAŞ kıyağına!
Gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nda! İstanbul kongresinin iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz! İlk bölümü geceye damga vurdu
Başkan Erdoğan’dan Çin dönüşü ABD’nin Filistinlilere vize kararına sert tepki: Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değildir
Galatasaray’dan bir bomba transfer daha! Victor Osimhen devrede
İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul’da! İşte kazanacağı ücret
Adaylık operasyonu: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nu Batı medyası üzerinden bitirdi! Mansur Yavaş neden rahatsız?