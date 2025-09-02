SON DAKİKA
Galatasaray İlkay Gündoğan transferini tamamladı

Galatasaray, Manchester City’nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli ödenmeyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, bugün sağlık kontrollerinin ardından resmen imza atacak.

Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılı takım daha önce de gündemine gelen Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın transferi için oyuncu ve kulübü ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Cimbom'un 34 yaşındaki yıldızla yıllık 5 milyon euro karşılIğında 2+1 yıllık kontrat konusunda el sıkıştığı öğrenildi. Deneyimli futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

BONSERVİS BEDELİ OLMAYACAK

Alınan bilgilere göre İlkay için bonservis ödenmeyecek. Geçtiğimiz sezon M.City formasıyla 54 maça çıkıp 5 gol, 8 asistlik performans sergileyen deneyimli futbolcu bu sezon ise süre almadı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan İlkay nikahını da Sarı-Kırmızılı takımın UEFA Kupası'nı kazandığı yer ve tarih olan 17 Mayıs'ta Kopenhag'da yapmıştı. İlkay'ın Galatasaray'a büyük güç katması bekleniyor.

