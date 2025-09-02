PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe’den transfer şov: 9 yıldız birden!

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya elendikten sonra Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, transferde vites yükseltti. Sarı-Lacivertliler, Ederson, Asensio ve Kerem’in de aralarında olduğu 9 ismi kadrosuna katarken, şimdi hedef orta saha takviyesi. Yeni teknik direktör arayışları da sürüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan Benfica hüsranı sonrası teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe üst üste transfer hamleleri ile adeta şov yaptı. Sarı-Lacivertliler hücum hattını Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio ile güçlendirirken, kalesini Ederson'a emanet etti.

TAM BİR YILDIZLAR TOPLULUĞU

Yönetim böylece şu ana kadar tam 9 transfer imza atarak kadroyu neredeyse baştan aşağıya değiştirmiş oldu. Daha önce Nelson Semedo, Jhon Duran, Milan Skriniar, Archie Brown, Dorgeles Nene ve Edson Alvarez'i kadrosuna katan Fenerbahçe eğer ideal 11'iyle sahaya çıkarsa tam 9 transferde de 11'inde kendisine yer bulacak.

Sarı-Lacivertliler'de özellikle Duran, Nesyri, Kerem, İrfan Can, Nene, Asensio, Talisca ve Oğuz'dan oluşan hücum hattı rakiplere büyük korku salıyor. Yönetimin şimdi de orta alana bir 8 numara takviyesi yaparak transfere son noktayı koymak istediği belirtiliyor.

ŞİMDİ HEDEF 8 NUMARA

Futbol direktörü Devin Özek'in bu hedef doğrultusunda İngiltere'ye gittiği ve 2-3 önemli yıldızla ilgili görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Yönetim bir yandan da milli arada yeni teknik adamı belirlemek için ince eleyip sık dokuyor.

