Asensio Fenerbahçe’de

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Aston Villa forması giyen Marco Asensio, İngiliz ekibinin yeniden kadrosuna katma isteğine rağmen tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. PSG forması giyen Asensio ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-Lacivertli kulüp 29 yaşındaki oyuncu için, "Marco Asensio'ya ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçemiz ile sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yıldız oyuncu geçen sezon 21 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.