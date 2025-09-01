Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu bugün başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, bugün oynanacak 8 müsabakayla başlayacak. Bu mücadelelerden saat 13.30'da başlayacak 12 Bingölspor- Mardin 1969 Spor, 16.00'da start alacak Sincan Belediye Ankaraspor- Eskişehirspor ve 20.00'deki Yeni Mersin İdman Yurdu ve Niğde Belediyespor mücadeleleri A Spor'dan naklen yayımlanacak. Ziraat Türkiye Kupası bu sezon yeni formatıyla oynanacak.

Eleme ve final aşamaları tek maç, grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta oynanacak. 24 takım lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrılacak ve her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

ÜÇ MAÇ A SPOR'DA

13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)

15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Karaköprü Belediyespor- Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)

15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)

15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)

16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)

20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)