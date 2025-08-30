PODCAST CANLI YAYIN
Trabzonspor Ismael Bennacer için Milan'a resmi teklif yaptı

İtalyan basını, Trabzon’un Milan forması giyen Ismael Bennacer için resmi teklif yaptığını yazdı. Fırtına’nın teklifine rağmen taraflar henüz anlaşma sağlayamadı...

Giriş Tarihi :30 Ağustos 2025
Trabzonspor Ismael Bennacer için Milan’a resmi teklif yaptı

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sürpriz bir isme yöneldi. Bordo-Mavililer'in, Serie A ekibi Milan'da forma giyen Cezayirli yıldız Ismael Bennacer için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fırtına'nın teklifine rağmen şu ana kadar taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kariyerine dair farklı seçenekleri değerlendirmek istediği aktarılan bilgiler arasında. Bennacer'in geleceği henüz netlik kazanmazken, Bordo- Mavililer'in yönetimi orta sahaya takviye konusunda temaslarını çok sık sürdürüyor.

