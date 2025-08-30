SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kazadan sonra da pes etmedi: Yener Aras Los Angeles 2028’e hazırlanıyor

Trafik kazası sonrası omurilik felci geçiren eski milli atlet Yener Aras, sporu bırakmadı. Para kürek sporuna yönelen Aras, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etmeyi hedefliyor. Başarılarla dolu atletizm kariyerini şimdi başka bir kulvarda sürdürmekte kararlı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ağustos 2025
Kazadan sonra da pes etmedi: Yener Aras Los Angeles 2028’e hazırlanıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Aktif spor hayatını sürdürürken geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci (parapleji) tanısı konulan Yener Aras, spordan kopmadı ve para kürekçi olarak yeni bir yolculuğa başladı. Ortaokul yıllarında atletizmle tanışan Aras, kısa sürede önemli başarılar elde etti. Aras kariyerinde bu branşta 9 kez Türkiye şampiyonluğu, 2 kez Balkan ikinciliği ve 1 Avrupa 9.'luğu elde etti. Aras, yeni hedefini ise Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na katılmak olarak belirledi.

Yener Aras, 2028 yılında Paralimpik Oyunları'nda zirveyi hedefliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin’de görüşecek | Ukrayna’da çözümü getirecek zirve mi?
Koza Altın
Mezun gençlere 2 yıl sağlık güvencesi: GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
ABD Temyiz Mahkemesi’nden Donald Trump’a gümrük tarifesi freni: Yetkisini aştı!
Miami’de hayatını kaybetmişti! Defne Akçakayalıoğlu’nun ölümünde yeni detay | Ağır ilaçlar neden olmuş olabilir
AK Parti Sözcüsü Çelik İsrailli aşırı sağcı bakana sert tepki gösterdi
Mourinho ile yollar ayrıldı | Takvim Portekizli teknik adamın ayrılığının perdesini araladı!
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Gazze tezkeresi TBMM’de kabul edildi | Bakan Fidan: İsrail ile ticaret tamamen kesildi
Galatasaray 4’te 4 istiyor! Rizespor maçında forma onların
İsrail ordusu Gazze’de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
Halit Yukay’ın ölümünde çarpıcı iddia! En son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi’nde 16 dakikalık sır...
CHP’li Erkan Hayla’dan skandal! Saniye saniye kaydedildi: Sopayla personel dövdü
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç’a tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti... Elebaşı Öcalan’dan üç kilit kavram mesajı!
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe’de
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
Fenerbahçe ve Samsunspor’un rakipleri belli oldu!
Adem Soytekin’den bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlu’nun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk