Kazadan sonra da pes etmedi: Yener Aras Los Angeles 2028’e hazırlanıyor

Aktif spor hayatını sürdürürken geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci (parapleji) tanısı konulan Yener Aras, spordan kopmadı ve para kürekçi olarak yeni bir yolculuğa başladı. Ortaokul yıllarında atletizmle tanışan Aras, kısa sürede önemli başarılar elde etti. Aras kariyerinde bu branşta 9 kez Türkiye şampiyonluğu, 2 kez Balkan ikinciliği ve 1 Avrupa 9.'luğu elde etti. Aras, yeni hedefini ise Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na katılmak olarak belirledi.

