Galatasaray kaleci transferinde üç ismi gündemine aldı

Sarı-Kırmızılılar, Antwerp’ten Senne Lammens ve Manchester City’den Ederson ile görüşmelerini sürdürürken, Toulouse’un genç kalecisi Guillaume Restes’i de transfer listesine ekledi. Restes’in menajeriyle temaslar başladı, genç kaleci takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

30 Ağustos 2025
Galatasaray'da kaleci transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Antwerp'in kalecisi Senne Lammens ve Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ile görüşmelerini sürdürüyor.

Cimbom, iki kaleciyle görüşürken gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Galatasaray, Toulouse'un 20 yaşındaki kalecisi Guillaume Restes'i de transfer listesine ekledi. Sarı-Kırmızılı kurmayların güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan genç kalecinin transfer şartları için menajeriyle temasa geçtiği gelen haberler arasında.

2023 yılından beri Fransız kulübünde forma giyen ve sözleşmesi 2028 yılında sona erecek yıldız oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Fransa Ligi'nde bu sezon 2 maçta forma giyen ve kalesinde gol görmeyen Restes, 5 kez Fransa Milli Takım formasını giydi.

