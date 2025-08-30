PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş Vasco da Gama’nın genç yıldızı Rayan için devrede

Beşiktaş’ın transfer listesine sürpriz bir futbolcu eklendi. Brezilya basınına göre Siyah-Beyazlılar, Vasco da Gama’nın 19 yaşındaki Sambacı kanat oyuncusu Rayan’ı takibe aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ağustos 2025
Beşiktaş Vasco da Gama’nın genç yıldızı Rayan için devrede

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kartal'ın, Vasco da Gama forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Rayan'ı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş genç yıldız için devreye girmeye hazırlanıyor. Rayan'ın ismi sadece Beşiktaş'la değil, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon ile de anılıyor.

Ayrıca genç oyuncunun Avrupa'dan birçok kulübün radarında olduğu belirtiliyor. 2024-25 sezonunda Vasco da Gama formasıyla 37 maça çıkan Rayan, 10 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sambacı, hızı ve teknik yetenekleriyle ön plana çıkıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin’de görüşecek | Ukrayna’da çözümü getirecek zirve mi?
Mezun gençlere 2 yıl sağlık güvencesi: GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat
Koza Altın
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
Mourinho ile yollar ayrıldı | Takvim Portekizli teknik adamın ayrılığının perdesini araladı!
ABD Temyiz Mahkemesi’nden Donald Trump’a gümrük tarifesi freni: Yetkisini aştı!
AK Parti Sözcüsü Çelik İsrailli aşırı sağcı bakana sert tepki gösterdi
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Gazze tezkeresi TBMM’de kabul edildi | Bakan Fidan: İsrail ile ticaret tamamen kesildi
Galatasaray 4’te 4 istiyor! Rizespor maçında forma onların
İsrail ordusu Gazze’de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonucu açıklandı! MEBSİS 2025 sorgulama ekranı
Halit Yukay’ın ölümünde çarpıcı iddia! En son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi’nde 16 dakikalık sır...
CHP’li Erkan Hayla’dan skandal! Saniye saniye kaydedildi: Sopayla personel dövdü
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç’a tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti... Elebaşı Öcalan’dan üç kilit kavram mesajı!
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe’de
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
Fenerbahçe ve Samsunspor’un rakipleri belli oldu!
Adem Soytekin’den bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlu’nun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk
İngiltere’den soykırımcılara engel: İsrailli yetkililer savunma konferansına katılamayacak! Peki ya silahlar?