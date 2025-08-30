Beşiktaş Vasco da Gama’nın genç yıldızı Rayan için devrede

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kartal'ın, Vasco da Gama forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Rayan'ı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş genç yıldız için devreye girmeye hazırlanıyor. Rayan'ın ismi sadece Beşiktaş'la değil, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon ile de anılıyor.

Ayrıca genç oyuncunun Avrupa'dan birçok kulübün radarında olduğu belirtiliyor. 2024-25 sezonunda Vasco da Gama formasıyla 37 maça çıkan Rayan, 10 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sambacı, hızı ve teknik yetenekleriyle ön plana çıkıyor.