Trabzonspor’dan Timi Max Elsnik transferinde 5 milyon euro’luk hamle

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, dikkat çeken performansıyla öne çıkan 27 yaşındaki Sloven futbolcu Timi Max Elsnik'i gündemine aldı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin olumlu rapor verdiği orta saha için Bordo-Mavililer, Kızılyıldız ile görüşmelere başladı. Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Pafos'a elenmesinin ardından oyuncunun satışına onay verirken, 5 milyon euro talep ediyor.