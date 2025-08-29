PODCAST CANLI YAYIN
Trabzonspor’dan Timi Max Elsnik transferinde 5 milyon euro’luk hamle

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda Kızılyıldız’ın 5 milyon euro bonservis talep ettiği 27 yaşındaki Sloven oyuncu Timi Max Elsnik için görüşmelere başladı.

29 Ağustos 2025
Trabzonspor, 27 yaşındaki Sloven orta saha Timi Max Elsnik'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sloven oyuncu için Sırp ekibi Kızılyıldız 5 milyon euro bonservis talep ediyor.

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, dikkat çeken performansıyla öne çıkan 27 yaşındaki Sloven futbolcu Timi Max Elsnik'i gündemine aldı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin olumlu rapor verdiği orta saha için Bordo-Mavililer, Kızılyıldız ile görüşmelere başladı. Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Pafos'a elenmesinin ardından oyuncunun satışına onay verirken, 5 milyon euro talep ediyor.

