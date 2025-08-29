PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray Yves Bissouma transferini askıya aldı: Onyedika gündemde

Yves Bissouma’nın fiziksel durumunun istenen seviyede olmamasından dolayı geri adım atan Cimbom, Club Brugge’un 24 yaşındaki yıldızı Raphael Onyedika’yı gündemine aldı.

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Tottenham forması giyen Malili futbolcu Yves Bissouma'nın transferinde önemli mesafe katetmişti. Ancak gelen bilgilere göre Cimbom bu transferden vazgeçmek üzere... 28 yaşındaki futbolcunun fiziksel durumunu yeterli seviyede görmeyen Sarı-Kırmızı kurmayların bu transferi şimdilik askıya aldığı öğrenildi. Listesindeki diğer alternatiflere yönelen yönetimin Belçika ekibi Club Brugge'de forma giyen Nijeryalı ön libero Raphael Onyedika'yı gündemine aldığı öğrenildi.

24 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alan Sarı-Kırmızılı kurmayların ilerleyen günlerde Club Brugge'e resmi teklifini ileteceği de gelen haberler arasında. Belçika ekibiyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan Onyedika'ya güncel verilere göre 20 milyon euro değer biçiliyor.

