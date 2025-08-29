PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hayali Benfica karşısında sona erdi: Yönetim ve Mourinho eleştirilerin odağında

Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamadı. Başkan Ali Koç’un beklenen transferleri gerçekleştirememesi ve Jose Mourinho’nun maç yönetimindeki hataları, sarı-lacivertlilerin başarısızlığında belirleyici oldu. Kerem Aktürkoğlu’nun attığı gol, kaçan büyük fırsatı simgeledi.

Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi gruplarına bu sezon da giremedi. Sarı-Lacivertliler'in Şampiyonlar Ligi vizesi alamamasının nedeni ise başkan Ali Koç önderliğindeki yönetim ve teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı hatalar….

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada, "Skriniar ayarında 4 oyuncu alacağız." demişti. Beklenen transferler gerçekleşmedi. Hatta Jose Mourinho, transferlerin Benfica maçına yetişmemesini eleştirdi. Geçen sezonki kadrodan farklı olarak sadece Semedo ve Archie Brown forma forma giydi.

Kerem Aktürkoğlu'na az para vermek için transferden vazgeçildi. Kerem, Fenerbahçe'yi eleyen golü attı. 7 milyon Euro az teklif edildi ama 30 milyon Euro'luk gelirden oldular.

Mourinho, oynanan 2 Benfica maçında da kötü yönetim gösterdi. Portekiz'de 70'ten sonra risk almadı. Oyuncu tercihleriyle eleştirildi. Bu eşleşmede çok formsuzdu.

