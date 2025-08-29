Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hayali Benfica karşısında sona erdi: Yönetim ve Mourinho eleştirilerin odağında

Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi gruplarına bu sezon da giremedi. Sarı-Lacivertliler'in Şampiyonlar Ligi vizesi alamamasının nedeni ise başkan Ali Koç önderliğindeki yönetim ve teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı hatalar….

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada, "Skriniar ayarında 4 oyuncu alacağız." demişti. Beklenen transferler gerçekleşmedi. Hatta Jose Mourinho, transferlerin Benfica maçına yetişmemesini eleştirdi. Geçen sezonki kadrodan farklı olarak sadece Semedo ve Archie Brown forma forma giydi.

Kerem Aktürkoğlu'na az para vermek için transferden vazgeçildi. Kerem, Fenerbahçe'yi eleyen golü attı. 7 milyon Euro az teklif edildi ama 30 milyon Euro'luk gelirden oldular.

Mourinho, oynanan 2 Benfica maçında da kötü yönetim gösterdi. Portekiz'de 70'ten sonra risk almadı. Oyuncu tercihleriyle eleştirildi. Bu eşleşmede çok formsuzdu.