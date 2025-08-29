PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe’nin 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti 117 milyon Euro’luk büyük gelir kaybına yol açtı

Son olarak 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, 17 yılda katılamadığı turnuvada 117.1 milyon Euro’luk ayak bastı parasından oldu. Şimdi Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Kanarya, burada alacağı gelirle büyük kaybını telafi etmekte zorlanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ağustos 2025
Fenerbahçe’nin 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti 117 milyon Euro’luk büyük gelir kaybına yol açtı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, büyük bir gelirden oldu. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda yer alan Kanarya'nın hasreti 17 yıla çıktı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı 17 sezonda büyük bir gelir kaybı yaşadı. Sarı-Lacivertliler, bu süreçte 3 kez play-off, 5 kez 3. ön eleme ve 1 kez de 2. ön eleme turunda turnuvaya veda etti. Fenerbahçe, bu süreçte 117.1 milyon Euro'luk ayak bastı parasından oldu.

BÜYÜK KAYIP

Bu rakam, Şampiyonlar Ligi'ne adım atması durumunda 200 milyon Euro'ya çıkacaktı. Kanarya, bu süreçte hem maddi hem de manevi olarak büyük bir darbe almış oldu. Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fener, Avrupa Ligi gruplarında yer alacak ve kazancı 16 milyon Euro'da kalacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı’da başkan Övünç Demir’den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
Türk Telekom
Sağlık sorunları yüzünden erken emeklilik mümkün! İşte malulen emeklilik şartları ve yolları
Bakan Fidan’dan terör devleti İsrail’e net mesaj: Düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız!
Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi
CHP Süleymaniye’de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye’de YPG için eşit ortaklık istedi
Birgün yazarı Kaan Sezyum’dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
Kartal’dan Avrupa’ya veda! Beşiktaş - FC Lausanne-Sport: 0-1 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik soru açtırıldı
Kaynağını bizzat Başkan Erdoğan yaptı! Milli uçak gemisi MUGEM için tarihi gün
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Kalpleri derinden sarsacak hikaye | atv’nin yeni dizisi Gözleri Karadenizin yayın tarihi belli oldu!
İmralı Heyeti İmralı’da... DEM’liler Süleymaniye’de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Yeşil Vatan’da alevlerle savaş | Bursa ve Çanakkale’deki yangınlar kontrol altında
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
İzmir’de CHP mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer’den Özgür Özel’e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay’a…
ABD’nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına kılıç çekti
Başkan Erdoğan’dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!