Fenerbahçe’nin 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti 117 milyon Euro’luk büyük gelir kaybına yol açtı

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, büyük bir gelirden oldu. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda yer alan Kanarya'nın hasreti 17 yıla çıktı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı 17 sezonda büyük bir gelir kaybı yaşadı. Sarı-Lacivertliler, bu süreçte 3 kez play-off, 5 kez 3. ön eleme ve 1 kez de 2. ön eleme turunda turnuvaya veda etti. Fenerbahçe, bu süreçte 117.1 milyon Euro'luk ayak bastı parasından oldu.

BÜYÜK KAYIP

Bu rakam, Şampiyonlar Ligi'ne adım atması durumunda 200 milyon Euro'ya çıkacaktı. Kanarya, bu süreçte hem maddi hem de manevi olarak büyük bir darbe almış oldu. Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fener, Avrupa Ligi gruplarında yer alacak ve kazancı 16 milyon Euro'da kalacak.