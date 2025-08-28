Solskjaer: ’’Rakibimiz ’En iyi takım Beşiktaş’tı’ demeli’’

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçı öncesi konuştu. Norveçli teknik adam, "Elektrikli bir atmosfer olacak. Rakibimizi domine etmek istiyoruz. 'Oynadığımız en iyi takım Beşiktaş'tı' der rakibimiz umarım. Neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Maçın başından itibaren rakibi domine etmek zorundayız." şeklinde konuştu.

YENİ BİR TAKIM İNŞA EDİYORUZ

Solksjaer, "Ben lanetlere inanmam. Hak ettiğiniz sonucu alırsınız. Lozan'a karşı iyi hazırlandık. Oyuncular rollerini biliyor. Biz onlara, onlar bize sıkıntı çıkardı ilk maçta. İki takım da fazla fırsat yakaladı. Eğlenceli bir maç olduğu söyleniyor. Topun iki kalede değil sadece bizim fırsatlar yakaladığımız bir maç istiyorum." diye konuştu.

Tecrübeli hoca, "Bizim için yeni bir Beşiktaş inşa ediyoruz. Yeni bir çağ inşa ediyoruz. Başkanımızla beraber bu tutkuyu gösteriyoruz. Herkes övülmeyi, desteklenmeyi sever. Oyuncularım ve ben, bu desteği hak etmek için iyi performans göstermemiz gerek. Bu da her gün çok çalışarak olacak." dedi.

DAHA ENERJİK OLMALIYIZ

Solskjaer ile birlikte basın toplantısına katılan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista, "Önceki maçtan daha enerjik bir takım olmak zorundayız. Taraftarın da desteği olacak. Maçı kazanmak içi her şeyi yapacağız." diye konuştu.