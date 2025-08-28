Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: ’’Galatasaray’la oynayacağız, zor bir maç’’

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçı ile ilgili konuştu. Palut, "Galatasaray'la oynayacağız. Zaten zor bir maç. Nereden bakarsanız bakın hem rakibin kalitesi, ritmi hem de deplasmanda oynayacak olmamız zaten zor bir maçı işaret ediyor. Gideceğiz, en iyi şekilde orada mücadele edeceğiz. Bunun yanında kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Ayağı yere basan, karakterli bir oyun oynamak istiyoruz. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Biz de elimizden geleni yapacağız ve oradan güzel bir sonuçla dönmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

