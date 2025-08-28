Galatasaray’dan Senne Lammens için kesenin ağzı açıldı

Galatasaray'ın kaleci transferi listesinde Ederson ile birlikte ilk sırada yer alan Antwerp'in Belçikalı kalecisi Senne Lammens ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Belçika ekibinin 20+5 milyon euro talep ettiği 23 yaşındaki file bekçisi için Manchester United'ın 17+3 milyon euro önerdiği, Galatasaray'ın ise Antwerp'in istediği rakamı ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Manchester United oyuncuya yıllık 1.2 milyon euro, Cimbom ise 2,5 milyon euro önerdi. Lammens'in ise önerilen rakam daha düşük olmasına rağmen Manchester United'a gitmek istediği ifade ediliyor. Ada basını ise Manchester United'ın teklifini artırmayı düşünmediği öne sürdü.