Galatasaray Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı

Cimbom, Okan Buruk’un en çok istediği isim olan Wilfried Singo’nun transferinde mutlu sona ulaştı. Monaco ile 30 milyon euro+5 milyon euro bonus karşılığında anlaşıldı. Galatasaray’a “evet” diyen 24 yaşındaki savunmacı dün gece İstanbul’a geldi. Singo bugün sağlık kontrolünden geçecek.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025
Dün Monaco'daki Grimaldi Forum'da düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi kura çekimi için tam kadro Fransa'ya hareket eden G.Saray Yönetimi mutlu sona ulaştı.Sarı-Kırmızılı kurmayların burada Monaco forması giyen Fildişili stoper Wilfried Singo için Fransız ekibiyle görüşmelerde bulunarak 30 milyon Euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satışta kardan yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardı.

Fransız ekibiyle anlaşma sağlayan yönetim bunun üzerine 24 yaşındaki futbolcuya son teklifini sundu. Bu oyuncu yapılan son teklifi kabul edince bu transfer mutlu sonla bitmiş oldu. Wilfried Singo bugün sağlık kontrolünden geçecek. 24 yaşındaki Fildişili futbolcu 2 sezondur Monaco forması giyiyordu. Bu arada G.Saray bu transferi KAP'a bildirdi. İstanbul'a dün gece gelen Singo bugün sağlık kontrolünden geçecek.

