PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş Lausanne karşısında Avrupa umudunu sürdürecek

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadı’nda İsviçre ekibi Lausanne’ı ağırlayacak. İlk maç 1-1 sona ererken, Kartal lig aşamasına kalmak için galibiyete odaklandı. Mücadele saat 20.00’de Show TV’den canlı yayınlanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025
Beşiktaş Lausanne karşısında Avrupa umudunu sürdürecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş evinde İsviçre ekibi Lausanne'la karşı karşıya gelecek. İlk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Kartal, bu maçı kazanarak lig etabına kalmak istiyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve Show TV'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek.

Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasından yoluna devam edecek. Siyah-Beyazlılar, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce 1 kez mücadele etti. Beşiktaş, 2023- 2024 sezonunda yer aldığı Konferans Ligi'nde eski formatta gruptan çıkmayı başaramamıştı. Beşiktaş Lausanne karşısında alacağı olası bir yenilgi sonrasında Avrupa kupalarına veda etmek durumunda kalacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Büyük gün geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
Memur ve emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Ocak’ta kim ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan soykırımcı İsrail’e Gazze tepkisi: Zalimler kaybedecek
Hokus pokus Şampiyonlar Ligi’nde yokuz! Benfica - Fenerbahçe: 1-0 | MAÇ SONUCU
Yine yargıyı tehdit etti! CHP’li Özel’den Akın Gürlek’e skandal ifadeler: Alnını karışlayacağım | Bakan Tunç’tan tepki: Siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesi
ASSAN Group’a bağlı 10 şirkete kayyum! Sahibi Emin Öner’e FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltı
Galatasaray’a Monaco’dan Wilfried Singo sonrası bir transfer daha!
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net mesaj: Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız
PKK yönünü Tel Aviv’e çevirdi! Karayılan zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Galatasaray’da bir transfer daha! Wilfried Singo KAP’a bildirildi ve İstanbul’a geldi
Trabzonspor Louza için bastırıyor: Lokomotiv Moskova devrede
Kartal’ı Konferans Ligi’ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’nı kabul etti! Sürpriz forma
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay davası öncesi bomba çıkış!
Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’u uyarmış: Yanlış yöne gidiyorsun
Fondaş Samiye Özlem Gürses’e haciz şoku! Youtube’dan, CHP’den, sponsorlardan milyonları kaldırıyor... Mal varlığı ortaya çıktı
ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
Yangın sonrası ihya başlıyor! İzmir ve Bilecik’teki köy evlerinin temeli atılacak
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede