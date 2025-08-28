Beşiktaş Lausanne karşısında Avrupa umudunu sürdürecek

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş evinde İsviçre ekibi Lausanne'la karşı karşıya gelecek. İlk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Kartal, bu maçı kazanarak lig etabına kalmak istiyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve Show TV'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek.

Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasından yoluna devam edecek. Siyah-Beyazlılar, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce 1 kez mücadele etti. Beşiktaş, 2023- 2024 sezonunda yer aldığı Konferans Ligi'nde eski formatta gruptan çıkmayı başaramamıştı. Beşiktaş Lausanne karşısında alacağı olası bir yenilgi sonrasında Avrupa kupalarına veda etmek durumunda kalacak.