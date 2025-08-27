SON DAKİKA
Mourinho'dan önemli açıklamalar

Mourinho, “Kulüp, Benfica maçları için bana ekstra bir destek sağlamadı. Eğer Şampiyonlar Ligi kulüp için hayati önemde olsaydı, Feyenoord ile Benfica eşleşmeleri arasındaki sürede bir şeyler yapılırdı.“ dedi

Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi yönetime transfer göndermesinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu." sözleriyle yönetimi eleştirdi.

Mourinho, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın maçla ilgili sözlerine de, "Belki kulüp içinde kendisini güçlendiren bir açıklama olabilir ama onu tanımıyorum." şeklinde cevap verdi.

LİSTEMİZDE BİLE YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yönetimi eleştirmeye devam etti. Portekizli teknik adam, "Sporting Lizbon'da forma giyen Geny Catamo ile ilgileniyor musunuz?" şeklindeki soruyu "Geny Catamo ile ilgilenmiyoruz. Listemizde yok. Açıkçası bir liste olduğunu da düşünmüyorum. Hiçbir oyuncunun da transfer edilmeyeceğini düşünüyorum." ifadeleriyle yanıtladı.

