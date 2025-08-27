Galatasaray’da stoper düellosu: Singo mu Akanji mi?

Stoper transferi için gündeminde yer alan Wilfried Singo ve Manuel Akanji için görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi 48 saat içinde 2 isimden birini kadrosuna katmayı hedefliyor. Fransız ekibi Monaco'da forma giyen 24 yaşındaki Fildişili stoper Singo'nun transferi için Monaco ile yaptığı görüşmelerde 5 milyon euro kiralama bedeli, 25 milyon euro da zorunlu satın alma opsiyonuyla anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızı kurmaylar, Manchester City forması giyen 30 yaşındaki Akanji için de 15 milyon pound karşılığında İngiliz ekibiyle el sıkıştı. Yönetim, iki isimle yapılacak görüşmelerde oyuncuların verecekleri yanıtlara göre kimi transfer edeceğine karar verecek.

