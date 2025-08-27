SON DAKİKA
Galatasaray’da stoper düellosu: Singo mu Akanji mi?

Sarı-Kırmızılılar, Wilfried Singo için Monaco, Manuel Akanji için de Manchester City ile anlaşma sağladı. Cimbom, oyuncuların vereceği yanıtlara göre iki isimden birini kısa süre içinde kadrosuna katacak.

Stoper transferi için gündeminde yer alan Wilfried Singo ve Manuel Akanji için görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi 48 saat içinde 2 isimden birini kadrosuna katmayı hedefliyor. Fransız ekibi Monaco'da forma giyen 24 yaşındaki Fildişili stoper Singo'nun transferi için Monaco ile yaptığı görüşmelerde 5 milyon euro kiralama bedeli, 25 milyon euro da zorunlu satın alma opsiyonuyla anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızı kurmaylar, Manchester City forması giyen 30 yaşındaki Akanji için de 15 milyon pound karşılığında İngiliz ekibiyle el sıkıştı. Yönetim, iki isimle yapılacak görüşmelerde oyuncuların verecekleri yanıtlara göre kimi transfer edeceğine karar verecek.

