SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray’da kaleci krizi sürüyor: Onana iddialarına yalanlama geldi

Ada basını, kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın Kamerunlu eldiven için Manchester United’la temasa geçtiğini öne sürdü. Yönetime yakın kaynaklar ise bu iddianın asılsız olduğunu belirtiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025
Galatasaray’da kaleci krizi sürüyor: Onana iddialarına yalanlama geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray yönetimi kaleci problemini halen çözebilmiş değil. Transfer döneminin başından bu yana 10'un üzerinde isimle temas kuran ancak sonuç alamayan Sarı-Kırmızılılar şu anda Ederson ve Senne Lammens'e yoğunlaşmış durumda. Ancak İngiltere'den dün gelen iddia büyük bir şaşkınlık yarattı. Ada basınına göre Galatasaray, Manchester United ile temasa geçti ve Andre Onana'nın şartlarını sordu.

Son iki sezonda yediği hatalı gollerin ardından tartışma yaratan ve son olarak formayı Altay Bayındır'a kaptıran Kamerunlu file bekçisinin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Onana iddiaları sonrası sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Aman sakın gelmesin" görüşünü savundu. Yönetime yakın kaynaklar da İngiliz basınındaki haberin asılsız olduğunu ve Onana konusunda kesinlikle herhangi bir çalışma olmadığını belirtiyor.

Inter'den büyük umutlarla Manchester United'a transfer olan Onana, İngiliz ekibinde tam anlamıyla kabus gibi bir performans sergeledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gazze’de soykırım Batı Şeria’da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: Filistin devletini kurdurmayacağız
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu: Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 16,88’e çıkabilir
Türkiye’den soykırımcı İsrail’in Suriye’deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Ahlat’taki Cumhur Zirvesi’nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan’a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü’nü dinletti | DEM’le manidar temas
Avrupa’da istifa dalgası! İşgalci İsrail’in Gazze katliamı koltuk boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldı
Hakem Kurulu son sözü söyledi! Memura yüzde 11 + 7 teklifi değişmedi: 2027’ye 1 puan iyileştirme | 58 maddede uzlaşı, taban aylıklara +1000
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: Benim de başıma geldi’’
Cem Öğretir ve Gürgen Öz ’’Müge Anlı ile Güven Bana’’ya damga vurdu
Ankara Kılıç kınından çıkar dedi... Şara YPG’nin özerklik hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez
FETÖ’cülerden peş peşe Adil Öksüz itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te terörsüz Türkiye uyarısı! Yönünü Türkiye’ye ve Şam’a dönen kazanacak | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
Reuters muhabiri İsrail’in gazeteci katliamının ardından istifa etti: Batı medyası göz yumuyor
Devlet Bahçeli’den Zafer ateşiyle terörsüz Türkiye mesajı: Altın fırsat heba edilmemeli
ABD ile Fransa arasında Filistin krizi! Washington üstü kapalı tehdit etti Paris resmen Size düşmez dedi
Derin operasyon! Halit Yukay’ın cansız bedenini çıkarmaya yönelik çalışmalar başladı | TCG Işın devrede
Mourinho’dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM’deki komisyon için ne diyor?
Trump şimdi de Kore siyasetine el attı! Güney liderine Kuzey liderini övdü: Beyaz Saray’da ilginç dakikalar