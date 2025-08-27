Galatasaray’da kaleci krizi sürüyor: Onana iddialarına yalanlama geldi

Galatasaray yönetimi kaleci problemini halen çözebilmiş değil. Transfer döneminin başından bu yana 10'un üzerinde isimle temas kuran ancak sonuç alamayan Sarı-Kırmızılılar şu anda Ederson ve Senne Lammens'e yoğunlaşmış durumda. Ancak İngiltere'den dün gelen iddia büyük bir şaşkınlık yarattı. Ada basınına göre Galatasaray, Manchester United ile temasa geçti ve Andre Onana'nın şartlarını sordu.

Son iki sezonda yediği hatalı gollerin ardından tartışma yaratan ve son olarak formayı Altay Bayındır'a kaptıran Kamerunlu file bekçisinin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Onana iddiaları sonrası sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Aman sakın gelmesin" görüşünü savundu. Yönetime yakın kaynaklar da İngiliz basınındaki haberin asılsız olduğunu ve Onana konusunda kesinlikle herhangi bir çalışma olmadığını belirtiyor.

Inter'den büyük umutlarla Manchester United'a transfer olan Onana, İngiliz ekibinde tam anlamıyla kabus gibi bir performans sergeledi.