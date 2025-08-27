Galatasaray Bissouma’da mutlu sona yakın

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray bombayı patlattı... Sarı-Kırmızılılar bir süredir gündeminde olan Yves Bissouma ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Malili futbolcunun kulübü Tottenham'a da satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Galatasaray'ın İngiliz ekibiyle son görüşmeleri yaptığı ve tarafların anlaşma sağlamaya yakın olduğu öğrenildi.

Cimbom'un Bissouma transferini kısa süre içinde bitirip oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planladığı da gelen haberler arasında. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Cimbom, Bissouma transferiyle de orta sahada gücüne güç katmış olacak. Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 44 maça çıkan 28 yaşındaki ön libero söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı. Bissouma bu sezon ise resmi maçlarda şans bulamadı.