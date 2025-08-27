PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe Benfica karşısında Şampiyonlar Ligi için sahada

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Estadio da Luz’da Benfica ile kozlarını paylaşacak. İlk maç 0-0 tamamlanırken, Sarı-Lacivertliler 17 yıl sonra Avrupa’nın en prestijli turnuvasında gruplara kalmak istiyor. Maç TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica'ya konuk olacak. Estadio da Luz'da oynanacak kritik mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. İstanbul'da oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti. Bu nedenle rövanş mücadelesi büyük bir önem taşıyor.

Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları gollü beraberlikle sonuçlanırsa, tur atlayacak takım penaltı atışlarıyla belirlenecek. Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmaları halinde, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 17 yıl aradan sonra yeniden sahne alacak. Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

