Beşiktaş Tiago Djalo transferini sağlık kontrolüne bağladı

Siyah-Beyazlılar, Juventus forması giyen 25 yaşındaki Portekizli stoper Tiago Djalo'yu kadrosuna kattı. 1,90 Boyundaki deneyimli savunmacı dün İstanbul'a geldi. 2022-23 sezonunda Lille forması giyerken çapraz bağ sakatlığı yaşayan Djalo sahalardan 300 gün uzak kalmıştı. Beşiktaş yönetiminin de yıldız futbolcuyu çok kapsamlı bir sağlık taramasından geçireceği ve doktorların bir soruna rastlamaması halinde oyuncuyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Geçen sezonu kiralık olarak Porto'da geçiren Djalo 17 maça çıkıp 2 gol attı.



3.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

İtalyan basını Beşiktaş'ın Tiago Djalo için Juventus'a 3,5 milyon euro ödeyeceğini yazdı.