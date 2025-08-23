Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferinde mutlu sona yaklaştı

Beşiktaş, uzun bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Rıdvan Yılmaz transferinde sona geldi. Altyapısından yetişen Emrecan Terzi ve Jurasek transferlerinden isteği verimi alamayan Kartal, aynı pozisyon için Rıdvan'ı gündemine almıştı. Eski oyuncusuyla temasa geçen Beşiktaş daha sonra Rangers ile de anlaşma sağlandı.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması ve 3+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen ve daha önce kulübe önemli bir bonservis geliri kazandırarak Rangers'a transfer olan Rıdvan için İskoç kulübüne 4 milyon Euro ödenmesi bekleniyor. 23 yaşındaki sol bek, 2023 yılında Beşiktaş'tan 4 milyon Euro karşılığında Rangers'a transfer olmuştu. Yılmaz İskoç ekibinde 77 maçta süre alırken, 2 gol ve 6 asist üretmişti.