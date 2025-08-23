Beşiktaş Danilo Doekhi transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş'ta stoper harekatı... Siyah-Beyazlılar, gündeminde yer alan Union Berlin'in Hollandalı stoperi Danilo Doekhi'yi kadrosuna katmak için Alman kulübüyle sıkı bir pazarlık halinde. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli oyuncuyu 8 milyon euro zorunlu opsiyonla kiralamak istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, savunma hattından memnun olmadığından dolayı bu transferin bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Solskjaer, bu transferle takım içinde rekabeti daha da artırmayı hedefliyor.

HAVA TOPLARINDA ETKİLİ

Beşiktaş Yönetimi, transferi bitirmek için büyük uğraş veriyor. Hollandalı stoper Danilho Doekhi, kariyerinde daha önce Vitesse forması giydikten sonra Union Berlin'e transfer olmuştu. Fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle bilinen Doekhi, Bundesliga'da sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Alman Kupası'nda 1 maçta forma giyen ve 90 dakika sahada kalan Doekhi, geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giydi. 27 yaşındaki stoper, 1 gol kaydetti. Doekhi'nin 13 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.